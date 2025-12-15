Grossi: Ispezioni in Iran sono iniziate ma non abbiamo accesso alle strutture chiave

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Rafael Grossi, Direttore Generale dell'AIEA, ha notato in un'intervista a RIA Novosti: "L'Agenzia ha ricominciato le ispezioni in Iran, ma non ha accesso alle strutture chiave."

Ha aggiunto: "Questo è il problema più importante che stiamo affrontando attualmente in Iran. Siamo riusciti a riprendere le ispezioni, ma non abbiamo ancora accesso ai siti chiave."

Il Direttore Generale dell'AIEA aveva anche dichiarato in un rapporto sul programma nucleare iraniano mercoledì 11 novembre (21 Aban) che l'Iran non aveva permesso agli ispettori dell'agenzia di accedere alle sue strutture nucleari che erano state bombardate da Israele e dagli Stati Uniti.

Grossi aveva affermato: "La mancata accessibilità dell'Agenzia a questi materiali nucleari per cinque mesi significa che la verifica è stata a lungo ritardata."

Allo stesso tempo, l'Agenzia ha confermato di aver ispezionato alcune strutture nucleari iraniane che non erano state danneggiate durante la guerra imposta di 12 giorni con Israele e l'attacco degli Stati Uniti.

Ismail Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri, in risposta a una domanda sulle dichiarazioni di Grossi, aveva affermato: "La scorsa settimana gli ispettori dell'Agenzia hanno visitato diversi centri nucleari iraniani, incluso il reattore di ricerca di Teheran, e per quanto riguarda le altre strutture nucleari, la procedura e i regolamenti pertinenti sono chiari. In base alla legge approvata dal Parlamento, siamo obbligati a decidere su qualsiasi richiesta dell'Agenzia per l'ispezione delle strutture nucleari dopo il coordinamento con il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale."

Ha aggiunto: "Siamo di fronte a circostanze particolari a causa dell'azione aggressiva del regime sionista e degli Stati Uniti, e l'Agenzia deve comprenderlo. Questa non è una situazione normale, e prima della recente aggressione militare, avevamo una cooperazione convenzionale con l'Agenzia, e dopo l'accordo del Cairo, abbiamo raggiunto un'intesa per cooperare nelle nuove condizioni."