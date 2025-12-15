Ibrahim Al-Mousawi nominato responsabile delle comunicazioni mediatiche di Hezbollah in Libano

Secondo l'agenzia di stampa Abna, il quotidiano Al-Akhbar, organo di stampa vicino a Hezbollah in Libano, ha annunciato che, nell'ambito dei cambiamenti nella struttura organizzativa di Hezbollah dopo la recente guerra, il Consiglio Direttivo di Hezbollah, la più alta autorità decisionale del partito, ha approvato una delibera per la formazione di una nuova amministrazione per gestire il dossier mediatico del partito.

In base a questa delibera, che è stata notificata ai funzionari competenti alcuni giorni fa, sarà istituito un comitato presieduto da Ibrahim Al-Mousawi, membro del Parlamento libanese, i cui membri includeranno rappresentanti di tutte le istituzioni mediatiche di Hezbollah, tra cui radio, televisione, media elettronici e l'unità di relazioni pubbliche del partito.

Secondo le informazioni disponibili, l'amministrazione menzionata è direttamente sotto la supervisione dello Sceicco Naim Qassem, il Vice Segretario Generale di Hezbollah, e questo processo continuerà fino a quando non verrà presa una decisione successiva riguardo alla sua permanenza in questo quadro o alla sua trasformazione in un nuovo Consiglio Centrale.

Un'altra decisione del Consiglio Direttivo di Hezbollah è stata quella di concedere ampi poteri a questo comitato per ristrutturare e rendere più agili le istituzioni mediatiche e formulare una nuova strategia per l'interazione mediatica all'interno e all'esterno del Paese. In base a questa delibera, i responsabili delle istituzioni mediatiche devono essere specializzati nello stesso campo e si deve evitare di scegliere leader provenienti da altri settori per questo ambito.