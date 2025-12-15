Secondo l'agenzia di stampa Abna, Abd Al-Bari Atwan, analista di questioni strategiche regionali, in un articolo su Rai Al-Youm ha analizzato le dimensioni dell'attacco contro gli ebrei nella città australiana di Sydney, scrivendo che l'attacco sanguinoso avvenuto in un luogo dove erano presenti oltre duemila persone per la celebrazione ebraica di Hannukah, e che ha provocato 12 morti e un certo numero di feriti, potrebbe essere un atto pianificato dal regime sionista per promuovere una nuova strategia volta a rafforzare l'immagine di "vittima" del regime e a rilanciare l'approccio di "lotta contro l'antisemitismo" nel mondo, un approccio che è stato completamente cancellato grazie al genocidio nella Striscia di Gaza.

Egli aggiunge che il più grande oppositore del processo di antisemitismo è il movimento sionista, e Benjamin Netanyahu, il Primo Ministro del regime sionista, è il suo simbolo più eminente, con le mani sporche del sangue di oltre 70.000 civili palestinesi, inclusi 40.000 bambini. Egli ha sfollato due milioni e mezzo di palestinesi dopo aver distrutto oltre il 95% delle loro case e ha lasciato molti di loro morire di fame tagliando gli aiuti, trasformando i centri di distribuzione alimentare in trappole per la loro esecuzione.

Netanyahu ha rivelato il suo probabile ruolo sospetto nell'attacco quando ha accusato il Primo Ministro australiano e il suo governo di alimentare l'antisemitismo e di promuovere il processo di riconoscimento dello Stato di Palestina e il sostegno alla soluzione a due Stati, ritenendoli responsabili dell'attacco. Ha dimenticato che il suo esercito ha ucciso più di 500 malati, feriti, medici, infermieri e neonati prematuri nell'ospedale Al-Ma'amdani nella Striscia di Gaza in meno di 5 minuti e, in occasioni multiple, ha ucciso più di 5.000 libanesi in pochi minuti nel crimine dei pager o nell'attacco a Dahiyeh di Beirut, Bekaa e nel Libano meridionale.

Atwan ha sottolineato che nei decenni precedenti, il movimento sionista aveva anche cooperato con il nazismo nel massacro degli ebrei e aveva fatto esplodere cinema e quartieri ebraici in Egitto e in Iraq per spaventarli e costringerli a migrare verso la Palestina occupata. Per questo motivo, non dovremmo sorprenderci del loro possibile ruolo nell'esecuzione dell'attacco alla celebrazione ebraica di Sydney o in altre capitali occidentali per accusare i musulmani.

Ha continuato dicendo che il colpo mortale più grande al progetto razzista sionista è stato inflitto dai leader attuali del regime sionista, e la stragrande maggioranza del mondo è stata liberata dalla falsa propaganda e dalla disinformazione sionista e si è schierata a sostegno delle vittime dei massacri e del genocidio del regime sionista nella Striscia di Gaza. Persino milioni di seguaci della religione ebraica hanno dichiarato il loro odio per il progetto sionista e i suoi massacri, affermando che questo progetto è diventato una minaccia e un pericolo esistenziale per loro e ha messo a repentaglio la loro coesistenza in sicurezza e pace nelle loro comunità.