Secondo l'agenzia di stampa Abna, Al Jazeera ha scritto in un rapporto: Mentre le autorità australiane hanno trattato l'attacco armato di ieri contro la cerimonia ebraica di Hannukah a Sydney come un crimine che deve essere indagato, i funzionari sionisti hanno subito cercato di collegare l'attacco alle loro solite false accuse sull'antisemitismo e persino al riconoscimento dello Stato di Palestina.

Rateb Junaid, presidente della Federazione dei Consigli Islamici Australiani, ritiene che l'attacco debba essere esaminato al di fuori degli obiettivi politici. Qualsiasi attacco contro i civili è inaccettabile e la questione è stata ampiamente condannata in Australia, ma la linea adottata dal gabinetto del regime sionista nel trattare l'attacco rientra nella solita politica del regime di collegare ogni incidente all'antisemitismo.

Mohannad Mustafa, esperto di questioni israeliane, ha anche affermato che Netanyahu sta cercando di sfruttare politicamente l'attacco e sta cercando di collegarlo alle proteste contro la guerra di Gaza e il genocidio dei palestinesi. Tuttavia, i dettagli dell'attacco e l'intervento di un cittadino musulmano per salvare vite umane e disarmare uno degli aggressori hanno sventato i piani di Netanyahu. Questa scena è in totale contrasto con le affermazioni del regime sionista e ha ridotto l'intensità della propaganda mediatica di Tel Aviv volta a mostrare un aumento dell'antisemitismo nel mondo. Tel Aviv cerca di collegare qualsiasi critica alle sue politiche bellicose all'antisemitismo, e questo stesso problema ha fatto sì che questa espressione perda il suo impatto nell'opinione pubblica dei paesi occidentali.

Salah El-Din El-Qaderi, esperto di questioni del mondo arabo e islamico, ha anche affermato che gran parte dell'opinione pubblica in Europa ora distingue tra la religione ebraica come credo divino e il sionismo come progetto politico, e Tel Aviv non può spacciare la solidarietà con i palestinesi per antisemitismo. Questo è accaduto dopo lo scoppio della guerra di Gaza e il genocidio totale dei palestinesi per mano del regime sionista.