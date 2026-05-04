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Colloquio telefonico dei ministri degli Esteri di Iran e Turkmenistan

4 maggio 2026 - 23:27
News ID: 1809905
Source: ABNA24
Colloquio telefonico dei ministri degli Esteri di Iran e Turkmenistan

Nel corso di una conversazione telefonica tra il ministro degli Esteri dell'Iran e il Turkmenistan, sono state esaminate le ultime questioni regionali e internazionali.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, nel colloquio telefonico di questa sera tra Seyed Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, e Rashid Meredov, ministro degli Esteri del Turkmenistan, sono state discusse le ultime problematiche regionali e internazionali.

In questa telefonata, il ministro degli Esteri del nostro paese ha informato il suo omologo sugli ultimi sviluppi relativi al processo diplomatico e sugli sforzi e le iniziative in corso per porre fine alla guerra imposta dall'America e dal regime sionista contro la Repubblica Islamica dell'Iran.

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