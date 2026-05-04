Sardar Mohebbi: Le navi trasgressori saranno fermate con forza

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il sardar Hossein Mohebbi, portavoce e vicedirettore delle relazioni pubbliche del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, in risposta alle dichiarazioni infondate di funzionari e istituzioni americane su questioni marittime e il Golfo Persico, e agli avvisi dell'Istituto britannico per il commercio marittimo, ha detto: «Non è stato apportato alcun cambiamento nel processo di gestione dello Stretto di Hormuz. Qualsiasi movimento marittimo di navi civili e commerciali che sia conforme ai protocolli di transito emessi dalla marina dell'IRGC e venga effettuato lungo il percorso concordato, sarà sicuro e protetto.»

«Altri movimenti marittimi contrari ai principi dichiarati dalla marina dell'IRGC incontreranno seri pericoli. Le navi trasgressive saranno fermate con forza.»

«È necessario che tutte le compagnie di navigazione e le assicurazioni dei trasporti prestino attenzione agli avvisi del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica.»