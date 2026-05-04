Esercito: Abbiamo avvertito i cacciatorpediniere americani lanciando missili da crociera

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'ufficio relazioni pubbliche dell'esercito, i cacciatorpediniere degli Stati Uniti d'America, poche ore fa, spegnendo i loro radar nel Mare dell'Oman, intendevano avvicinarsi allo Stretto di Hormuz. Ma subito dopo aver acceso i loro radar, sono stati scoperti e hanno ricevuto via radio un avvertimento dalla marina dell'esercito della Repubblica Islamica dell'Iran riguardo ai pericoli della violazione del cessate il fuoco.

I coraggiosi soldati dell'esercito, dopo che i cacciatorpediniere americani hanno ignorato l'avvertimento, in un secondo avvertimento hanno dichiarato chiaramente che qualsiasi tentativo di entrare nello Stretto di Hormuz sarà considerato una violazione del cessate il fuoco e incontrerà la reazione delle forze navali.

A questo punto, dopo che i cacciatorpediniere americano-sionisti hanno ignorato l'avvertimento iniziale, la marina dell'esercito ha sparato un colpo di avvertimento con missili da crociera, razzi e droni da combattimento vicino alle navi del nemico aggressore, avvertendolo. La responsabilità e le conseguenze pericolose di tali azioni ricadranno sul nemico ostile.