The Washington Post: L'Iran ha colpito almeno 228 strutture o equipaggiamenti statunitensi

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, in base a un'analisi del Washington Post di immagini satellitari pubblicate oggi, mercoledì, gli attacchi di ritorsione dell'Iran hanno causato distruzioni molto maggiori alle installazioni militari statunitensi in tutta l'Asia occidentale rispetto a quanto i funzionari americani abbiano pubblicamente ammesso.

Il Washington Post scrive: "Questa indagine ha documentato 228 strutture ed equipaggiamenti danneggiati su 15 basi americane, tra cui 217 edifici e 11 installazioni militari. Più della metà dei danni si è verificata nel quartier generale della Quinta Flotta americana in Bahrain e su tre basi (americane) in Kuwait."

Secondo l'ammissione del Washington Post, l'entità della distruzione è molto maggiore di quanto gli Stati Uniti abbiano rivelato pubblicamente.

Un funzionario americano ha detto al giornale che gli attacchi hanno distrutto sistemi di difesa missilistica Patriot in Bahrain e Kuwait, una parabola satellitare in un'attività di supporto navale in Bahrain, e sistemi radar THAAD in Giordania ed Emirati Arabi Uniti.

Secondo il Washington Post, un aereo da comando e controllo E-3 Sentry è stato anche distrutto dall'Iran sulla base aerea Principe Sultan in Arabia Saudita dopo essere stato ripetutamente schierato in un luogo senza protezione. Anche una petroliera da rifornimento è stata distrutta.