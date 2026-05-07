L'Iran resiste senza perdere il suo programma nucleare e missilistico

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando Al-Mayadeen, il giornale "Yedioth Ahronoth" ha riconosciuto in un servizio: "L'ottimismo a livello politico all'inizio della guerra contro l'Iran, dopo che è diventato evidente il successo di Teheran nel resistere alle pressioni, si è trasformato in pessimismo."

Nel proseguo del servizio di questo giornale sionista si legge: "Dopo che Trump si è mosso verso un accordo con l'Iran che non realizza gli obiettivi di guerra, il pessimismo è aumentato."

"Yedioth Ahronoth" aggiunge: "Alti funzionari del partito Likud ritengono che se Israele non otterrà una grande vittoria contro l'Iran, Netanyahu potrebbe essere sconfitto nelle prossime elezioni."

Secondo il suddetto servizio: "L'Iran è riuscito a resistere senza perdere il proprio programma nucleare e i missili balistici."