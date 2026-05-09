The Wall Street Journal: Probabilmente riprenderanno i negoziati tra Iran e Stati Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il Wall Street Journal ha affermato che Stati Uniti e Iran potrebbero riprendere i loro negoziati indiretti all'inizio della prossima settimana a Islamabad.

Il giornale, citando fonti informate, ha scritto che le due parti, con la mediazione di mediatori, stanno redigendo un memorandum d'intesa in 14 punti che definirà il quadro per negoziati di un mese per porre fine alla guerra.

Secondo questo rapporto, in questo documento viene chiesto all'Iran di ridurre il blocco dello Stretto di Hormuz e, in cambio, gli Stati Uniti revocheranno gradualmente il blocco dei porti iraniani entro 30 giorni dall'inizio dei negoziati.