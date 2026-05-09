Al-Mayadeen: L'Iran monitora i movimenti di un cacciatorpediniere americano vicino agli Emirati Arabi Uniti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il corrispondente di Al-Mayadeen in Iran ha riferito che Teheran sta osservando l'arrivo di un cacciatorpediniere americano al largo delle coste degli EAU e sta seguendo le sue manovre.

È opportuno notare che in precedenza la Marina dell'Esercito iraniano in un comunicato riguardante l'incursione marittima dei nemici nelle acque territoriali del nostro paese aveva dichiarato: "La Marina dell'Esercito iraniano, con vari missili, droni da combattimento e razzi, ha attaccato i cacciatorpediniere americani che, violando il cessate il fuoco, avevano attaccato le petroliere iraniane vicino allo Stretto di Hormuz e nelle acque territoriali."

In questo comunicato è stato sottolineato: "In seguito a questa risposta, i cacciatorpediniere americani aggressori hanno cambiato rotta e hanno lasciato la zona."