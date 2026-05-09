Media sionisti: Lo scandalo recente ha scosso Israele

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il sito sionista I24 News ha riportato che lo scandalo di spionaggio per l'Iran e la rivelazione delle azioni di militari sionisti hanno scosso il regime sionista.

In questo rapporto si afferma che questi militari hanno trasferito informazioni sensibili all'Iran in cambio di somme di denaro. Gli iraniani sono riusciti con successo a reclutare militari e non solo semplici civili come in passato.

In precedenza, il servizio di sicurezza interna e intelligence del regime sionista (Shin Bet) e la polizia militare di questo regime avevano annunciato in una dichiarazione congiunta l'apertura di un caso di spionaggio contro 3 militari e 1 civile.

Questo rapporto afferma anche che gli imputati hanno filmato stazioni ferroviarie, centri commerciali, telecamere di sicurezza e alcune altre aree. Inoltre, i tre militari sopra menzionati sono accusati di aver fornito alla parte iraniana immagini relative alla scuola tecnica dell'aeronautica militare del regime.