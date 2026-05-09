Riunione del Consiglio di Sicurezza sulla violenza dei sionisti in Cisgiordania

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita l'agenzia di stampa palestinese Shehab, il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, in una riunione promossa da cinque membri del Consiglio di Sicurezza (Danimarca, Francia, Grecia, Lettonia e Regno Unito) nel quadro del cosiddetto "formula Arria", ha esaminato gli sviluppi in Cisgiordania, inclusa Gerusalemme Est.

Mentre il governo statunitense continua il suo sostegno assoluto ai crimini del regime sionista nella Palestina occupata e nella regione, la suddetta riunione, a causa della mancanza di consenso tra i membri del Consiglio di Sicurezza, si è tenuta al di fuori del quadro ufficiale del Consiglio. L'obiettivo di questa riunione non vincolante era attirare l'attenzione sulle sfide e sui problemi che i palestinesi affrontano in Cisgiordania e a Gerusalemme.

"Max Rodenbeck", direttore del progetto Palestina presso l'International Crisis Group, ha descritto la situazione in Cisgiordania come orribile e ha affermato che il regime sionista ha creato 102 nuovi insediamenti in quest'area negli ultimi quattro anni.

Ha aggiunto che questo numero equivale approssimativamente al totale degli insediamenti costruiti negli ultimi 50 anni. Rodenbeck ha anche accusato il gabinetto del regime sionista di attuare politiche che indeboliscono gravemente l'economia palestinese.

Le riunioni della "formula Arria" nel Consiglio di Sicurezza hanno carattere informale e al termine non viene emessa alcuna risoluzione o dichiarazione a nome del Consiglio di Sicurezza.

Negli ultimi mesi, la Cisgiordania ha visto un aumento di attacchi e misure repressive del regime sionista, tra cui incursioni, arresti, demolizioni di case, sparatorie e uso eccessivo della forza. Allo stesso tempo, sono aumentati anche gli attacchi dei coloni contro i palestinesi e le loro proprietà.