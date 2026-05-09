L'Unione Europea valuta sanzioni sui prodotti sionisti

Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, la riunione dei ministri degli Esteri dell'Unione Europea, che si terrà lunedì prossimo a Bruxelles, capitale del Belgio, ha inserito all'ordine del giorno una serie di possibili misure punitive contro il regime sionista. Questa azione è seguita alle critiche aspre espresse dai paesi europei verso le politiche di insediamento e il deterioramento della situazione nei territori palestinesi occupati.

Secondo rapporti di fonti mediatiche sioniste, questa riunione esaminerà un piano congiunto franco-svedese volto a imporre dazi doganali sulle merci importate dagli insediamenti sionisti situati in Cisgiordania, sulle alture di Golan occupate e a Gerusalemme Est.

La rete israeliana Kan ha riportato citando diplomatici israeliani che le probabilità di approvazione di questo piano sono "alte" e la ragione di ciò è la rabbia crescente in Europa per l'espansione degli insediamenti, la violenza dei coloni e le leggi controverse del regime sionista che ignorano i valori fondamentali e i diritti umani sanciti nell'accordo di associazione con l'UE.

L'approvazione di questo piano non richiede il consenso di tutti i 27 paesi, ma è sufficiente il voto favorevole di una "maggioranza qualificata".

D'altro canto, Michael Mann, ambasciatore dell'Unione Europea nei territori occupati, ha dichiarato che l'espansione significativa degli insediamenti è una "linea rossa" per l'UE. Ha sottolineato che Bruxelles sta valutando ulteriori misure per fare pressione sul gabinetto del regime sionista affinché modifichi le sue politiche, in particolare per quanto riguarda l'attività insediativa e l'aggressione continua alla striscia di Gaza.

L'Europa valuta sanzioni contro Ben-Gvir e Smotrich

Parallelamente alle misure economiche, l'Unione Europea sta valutando l'imposizione di sanzioni contro Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, ministri della Sicurezza Interna e delle Finanze del regime sionista, che sono tra i ministri più estremisti di Israele e i più accaniti sostenitori dell'espansione degli insediamenti nei territori occupati e di atti violenti contro i palestinesi.

Qualche giorno fa, più di 400 ex ministri, ambasciatori e alti funzionari europei, in una lettera aperta ai leader dell'UE, hanno chiesto "un'azione immediata" contro l'espansione illegale degli insediamenti del regime sionista in Cisgiordania occupata attraverso il progetto E1.