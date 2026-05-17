Il nostro diritto nucleare non ha nulla a che fare con l'America; non rinunciamo alla sovranità sullo Stretto di Hormuz.

Alaeddin Boroujerdi, in un'intervista, sottolineando che abbiamo le nostre condizioni specifiche per avviare eventuali negoziati, ha dichiarato: La controparte deve accettare i principi; altrimenti, il negoziato sarà infruttuoso e vano. Devono rispettare le regole del gioco. Ci hanno imposto la guerra, quindi devono accettare di essere gli aggressori e pagare i risarcimenti di guerra.

Ha continuato: Devono accettare che i beni iraniani bloccati vengano liberati, perché questa è un'ingiustizia palese contro il nostro popolo. Inoltre, le sanzioni devono essere rimosse. L'accettazione di queste condizioni è obbligatoria, perché se negoziassimo – anche se i negoziati durassero due anni – ma il risultato fosse la continuazione dell'ingiustizia contro il popolo iraniano, che vantaggio avremmo?

Il membro della Commissione Sicurezza Nazionale e Politica Estera del Parlamento iraniano ha chiarito: D'altro canto, la controparte deve accettare che la Repubblica Islamica dell'Iran sia sovrana sullo Stretto di Hormuz, e questo fa parte della nostra sovranità nazionale. Nell'ultima guerra imposta, grazie alla nostra vittoria sul nemico, abbiamo ottenuto questo vantaggio e non lo perderemo mai.

Boroujerdi ha sottolineato: Devono anche accettare che qualsiasi accordo in eventuali futuri negoziati sarà un accordo con l'intero asse della resistenza, inclusi Libano, Iraq e Yemen. Se non accettano queste regole, entrare nei negoziati sarebbe inutile.