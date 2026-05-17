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Il nostro diritto nucleare non ha nulla a che fare con l'America; non rinunciamo alla sovranità sullo Stretto di Hormuz.

17 maggio 2026 - 13:18
News ID: 1815303
Source: ABNA24
Il nostro diritto nucleare non ha nulla a che fare con l'America; non rinunciamo alla sovranità sullo Stretto di Hormuz.

Un membro della Commissione Sicurezza Nazionale del Parlamento, affermando che i negoziati senza l'accettazione delle condizioni iraniane sono privi di senso, ha dichiarato: La Repubblica Islamica dell'Iran non rinuncerà ai propri diritti nello Stretto di Hormuz né alle questioni nucleari.

Alaeddin Boroujerdi, in un'intervista, sottolineando che abbiamo le nostre condizioni specifiche per avviare eventuali negoziati, ha dichiarato: La controparte deve accettare i principi; altrimenti, il negoziato sarà infruttuoso e vano. Devono rispettare le regole del gioco. Ci hanno imposto la guerra, quindi devono accettare di essere gli aggressori e pagare i risarcimenti di guerra.

Ha continuato: Devono accettare che i beni iraniani bloccati vengano liberati, perché questa è un'ingiustizia palese contro il nostro popolo. Inoltre, le sanzioni devono essere rimosse. L'accettazione di queste condizioni è obbligatoria, perché se negoziassimo – anche se i negoziati durassero due anni – ma il risultato fosse la continuazione dell'ingiustizia contro il popolo iraniano, che vantaggio avremmo?

Il membro della Commissione Sicurezza Nazionale e Politica Estera del Parlamento iraniano ha chiarito: D'altro canto, la controparte deve accettare che la Repubblica Islamica dell'Iran sia sovrana sullo Stretto di Hormuz, e questo fa parte della nostra sovranità nazionale. Nell'ultima guerra imposta, grazie alla nostra vittoria sul nemico, abbiamo ottenuto questo vantaggio e non lo perderemo mai.

Boroujerdi ha sottolineato: Devono anche accettare che qualsiasi accordo in eventuali futuri negoziati sarà un accordo con l'intero asse della resistenza, inclusi Libano, Iraq e Yemen. Se non accettano queste regole, entrare nei negoziati sarebbe inutile.

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