Le condizioni della Guida della Rivoluzione sono la nostra linea rossa nei negoziati; non ci fidiamo dell'America

Mohammad Saleh Jokar, in un'intervista, ha sottolineato l'importanza di preservare le conquiste sul campo in caso di qualsiasi tipo di negoziato o processo diplomatico, e ha detto: Negli ultimi 47 anni, gli americani hanno esercitato ogni tipo di minaccia contro di noi. Hanno imposto sanzioni per 47 anni e hanno cercato di isolare politicamente la nazione iraniana, ma non sono riusciti in nessuno di questi tentativi.

Hanno anche concretizzato le loro ultime minacce con un attacco militare al nostro paese, ma anche da questa azione non hanno ottenuto nulla, e alla fine, è proprio questa nazione iraniana e i nostri combattenti che hanno portato l'America alla sconfitta.

L'America non ha raggiunto i suoi obiettivi nella guerra militare contro l'Iran.

Ha aggiunto: È vero che infliggere una sconfitta agli americani ha un costo, ma se avessero avuto la capacità, avrebbero cercato un cambio di regime, l'occupazione dell'Iran, la spartizione dell'Iran e il furto del petrolio iraniano – come hanno fatto con alcuni paesi. Ma non hanno raggiunto i loro obiettivi, e oggi il vincitore sul campo è la nazione iraniana e la Repubblica Islamica.

Il presidente della Commissione per gli Affari Interni e i Consigli del Parlamento iraniano ha continuato: Oggi, colui che controlla lo Stretto di Hormuz, determina la rotta e stabilisce la sicurezza è la Repubblica Islamica.

Gli americani erano venuti per distruggere il sistema della Repubblica Islamica con un attacco militare e cambiare il regime, ma ora stanno cercando di aprire lo Stretto di Hormuz, e anche in questo campo finora hanno fallito e falliranno in futuro.

Anche il blocco navale americano è fallito.

Il rappresentante del popolo di Yazd nel Parlamento iraniano ha chiarito: L'ultima azione degli americani riguardava il blocco navale, che anch'esso non ha dato risultati. Nel secondo round di negoziati, cercavano di dire: "Abbiamo un blocco navale e voi controllate lo Stretto di Hormuz, alla fine togliamo il blocco e voi liberate lo stretto."

La politica e lo scenario degli americani erano completamente chiari, ma la Repubblica Islamica non è mai stata disposta a partecipare al secondo round di negoziati. In questo periodo sono state fatte anche proposte dagli americani, ma la Repubblica Islamica insiste ancora sugli stessi punti iniziali – quelle dieci condizioni che la Suprema Guida ha enunciato all'inizio.

Jokar, dichiarando che le dieci condizioni della Suprema Guida della Rivoluzione sono la linea rossa di qualsiasi negoziato, ha spiegato: Queste dieci condizioni includono il passaggio controllato attraverso lo Stretto di Hormuz in coordinamento con le forze armate iraniane, la fine della guerra contro tutte le componenti dell'asse della resistenza, l'uscita delle forze combattenti americane da tutte le basi della regione, il pagamento integrale dei danni all'Iran, la rimozione di tutte le sanzioni, il riconoscimento del diritto all'arricchimento dell'Iran, e la liberazione di tutti i beni e le attività iraniane bloccate all'estero.