La potenza informativa di Hezbollah; I movimenti sionisti vengono monitorati

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, il giornale Maariv ha riportato che Hezbollah sta monitorando i movimenti dei soldati sionisti nel sud del Libano attraverso gruppi di raccolta informazioni e sorveglianza insieme a droni da ricognizione.

In questo rapporto si afferma: Quando i movimenti dei soldati sionisti vengono monitorati, gli attacchi con mortai, razzi e droni kamikaze vengono effettuati dalle forze di resistenza.

In precedenza, i media del regime sionista, citando l'esercito di questo regime, hanno riportato che nell'ultima settimana negli scontri nel sud del Libano, 105 soldati sionisti sono rimasti feriti.

I droni di Hezbollah libanese sono diventati un incubo per le forze armate del regime sionista nel sud del Libano.

Il canale 13 del regime sionista aveva dichiarato in precedenza: In realtà, la nuova situazione ci uccide e annienta anche i soldati nel sud del Libano di fronte a un pericolo diretto, cioè i droni kamikaze.