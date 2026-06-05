Sardar Hassanzadeh: Gli americani sono stati sconfitti il decimo giorno della guerra del Ramadan

Il sardar Hassan Hassanzadeh, comandante del Corpo Muhammad Rasulullah (pace su di lui) di Teheran, in un'intervista riguardo alla capacità di combattimento e alle capacità offensive e difensive del Corpo per un eventuale confronto con qualsiasi macchinazione del nemico americano-sionista, ha dichiarato: "Sebbene non sia consuetudine rivelare tutte le nostre capacità, il nemico sa che in ogni scontro che ha avuto con noi, ha visto da parte nostra capacità, potenzialità e carte vincenti che non aveva mai incontrato prima."
Ha aggiunto: "Il nostro popolo sappia che in futuro, se il nemico vorrà commettere un altro errore, dovrà sicuramente affrontare scenari che lo lasceranno di nuovo sconcertato e sorpreso. Per questo diamo al popolo la promessa che la prontezza [delle nostre forze armate] è di gran lunga superiore rispetto all'inizio della guerra del Ramadan e della terza guerra imposta."
Il comandante del Corpo Muhammad Rasulullah (pace su di lui) di Teheran ha proseguito: "Naturalmente, in tutte queste guerre che avete visto, abbiamo sorpreso il nemico di fronte al nostro popolo, alla volontà del nostro popolo e ai nostri combattenti."
"Tutte le concezioni e le stime del nemico nella guerra contro l'Iran non si sono realizzate"
Ha dichiarato: "Tutte le concezioni e le stime che ha avuto fino ad oggi non solo non si sono realizzate e non hanno raggiunto quegli obiettivi, ma inoltre, abbiamo ottenuto superiorità aggiuntive proprio in quegli ambiti che il nemico aveva preso di mira."
"Il nemico è umiliato e non ha risposte per le sue élite e i suoi esperti"
Hassanzadeh, riguardo al fatto che il mondo e la regione hanno accettato la sconfitta dell'America e la vittoria dell'Iran, ha osservato: "Secondo me, Trump e gli americani sono stati sconfitti il decimo giorno di guerra, e i cambiamenti nei comportamenti e nelle posizioni che osservate ora sono dovuti al fatto che i nostri nemici sono veramente sconfitti e umiliati di fronte alla volontà del nostro popolo e alla potenza delle nostre forze armate, e non hanno alcuna risposta davanti al loro popolo, alle loro élite, ai loro esperti e ai popoli del mondo."
Ha dichiarato: "Oggi, per grazia del Signore, il mondo intero sa che la parte vittoriosa sul campo è il popolo iraniano, il fronte della resistenza e l'Iran islamico, e tutti sanno che gli americani e il regime sionista hanno fallito al 100% nei loro obiettivi, e naturalmente devono accettare di inginocchiarsi davanti al nostro popolo e sottomettersi a questa volontà di ferro che ormai da più di novanta notti si presenta sui campi di battaglia."
Il comandante del Corpo Muhammad Rasulullah (pace su di lui) di Teheran ha dichiarato: "Trump e gli americani sono stati sconfitti il decimo giorno di guerra, e se osservate alcuni cambiamenti nelle posizioni, è perché il nemico è veramente sconfitto."
Il sardar Hassan Hassanzadeh, comandante del Corpo Muhammad Rasulullah (pace su di lui) di Teheran, in un'intervista riguardo alla capacità di combattimento e alle capacità offensive e difensive del Corpo per un eventuale confronto con qualsiasi macchinazione del nemico americano-sionista, ha dichiarato: "Sebbene non sia consuetudine rivelare tutte le nostre capacità, il nemico sa che in ogni scontro che ha avuto con noi, ha visto da parte nostra capacità, potenzialità e carte vincenti che non aveva mai incontrato prima."
Your Comment