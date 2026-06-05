Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Hojjatoleslam Mohammad Ghami, capo dell'Organizzazione per la Propaganda Islamica, in occasione dell'anniversario della scomparsa del Grande Fondatore della Rivoluzione, ripercorrendo l'eredità intellettuale dell'Imam e accennando alla perdita del leader martire, unico interprete della scuola dell'Imam, ha scritto sulla sua pagina personale in uno dei social network: "Il nostro saggio Imam ha portato la sua profonda scienza e mistica nel tessuto della vita sociale. L'anniversario della scomparsa di questa verità sempre viva ricorda una vita divina e coraggiosa che, sull'esempio del Comandante dei Credenti (pace su di lui) e con la resistenza di fronte ai tiranni, ha infuso un'anima nuova nel corpo della società."
Ha aggiunto: "Non ci eravamo ancora dissetati alla fonte di questa catena luminosa, che il nostro leader martire, l'unico interprete della scuola dell'Imam, ci ha lasciato; colui che ha realizzato la vera glorificazione dell'Imam dando concretezza alle sue idee. Un leader che è egli stesso diventato il prolungamento rosso di questo cammino e con il suo martirio ha dato significato a sincerità e coraggio. Per quanto questa perdita e questo lutto siano duri e insopportabili, il cuore è certo: il movimento di Khomeini continua."
Il capo dell'Organizzazione per la Propaganda Islamica, in occasione dell'anniversario della scomparsa del Grande Fondatore della Rivoluzione, ripercorrendo l'eredità intellettuale dell'Imam e accennando alla perdita del leader martire, unico interprete della scuola dell'Imam, ha scritto sulla sua pagina personale: "Il movimento di Khomeini continua."
Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Hojjatoleslam Mohammad Ghami, capo dell'Organizzazione per la Propaganda Islamica, in occasione dell'anniversario della scomparsa del Grande Fondatore della Rivoluzione, ripercorrendo l'eredità intellettuale dell'Imam e accennando alla perdita del leader martire, unico interprete della scuola dell'Imam, ha scritto sulla sua pagina personale in uno dei social network: "Il nostro saggio Imam ha portato la sua profonda scienza e mistica nel tessuto della vita sociale. L'anniversario della scomparsa di questa verità sempre viva ricorda una vita divina e coraggiosa che, sull'esempio del Comandante dei Credenti (pace su di lui) e con la resistenza di fronte ai tiranni, ha infuso un'anima nuova nel corpo della società."
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