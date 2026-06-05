Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Hojjatoleslam Mohammad Ghami, capo dell'Organizzazione per la Propaganda Islamica, in occasione dell'anniversario della scomparsa del Grande Fondatore della Rivoluzione, ripercorrendo l'eredità intellettuale dell'Imam e accennando alla perdita del leader martire, unico interprete della scuola dell'Imam, ha scritto sulla sua pagina personale in uno dei social network: "Il nostro saggio Imam ha portato la sua profonda scienza e mistica nel tessuto della vita sociale. L'anniversario della scomparsa di questa verità sempre viva ricorda una vita divina e coraggiosa che, sull'esempio del Comandante dei Credenti (pace su di lui) e con la resistenza di fronte ai tiranni, ha infuso un'anima nuova nel corpo della società."

Ha aggiunto: "Non ci eravamo ancora dissetati alla fonte di questa catena luminosa, che il nostro leader martire, l'unico interprete della scuola dell'Imam, ci ha lasciato; colui che ha realizzato la vera glorificazione dell'Imam dando concretezza alle sue idee. Un leader che è egli stesso diventato il prolungamento rosso di questo cammino e con il suo martirio ha dato significato a sincerità e coraggio. Per quanto questa perdita e questo lutto siano duri e insopportabili, il cuore è certo: il movimento di Khomeini continua."