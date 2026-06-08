Secondo l'agenzia di stampa Abna, il comandante della base di Khatam al-Anbiya ha annunciato in una nota: "Il regime sionista aggressore, violando ripetutamente la tregua, aumenta giorno dopo giorno le sue malefatte contro il popolo oppresso del Libano con il via libera e il sostegno dell'America criminale e il silenzio dei consessi internazionali, e commette crimini di guerra utilizzando armi proibite, comprese le bombe al fosforo."

Nonostante i precedenti avvertimenti della Repubblica Islamica dell'Iran, il regime sionista assassino di bambini, dopo aver superato tutte le linee rosse e intensificato gli attacchi nel sud del Libano, ha preso di mira Dahieh (Beirut).

Avevamo già avvertito che in caso di espansione dei crimini a Dahieh (Beirut), avremmo preso di mira obiettivi nei territori occupati.

L'esercito sionista deve fermare i suoi attacchi contro il sud del Libano e Dahieh, e se estenderà i suoi attacchi in quella regione o risponderà all'azione dell'Iran, dovrà affrontare colpi più schiaccianti e rimpiangibili, e inizieranno attacchi devastanti contro il regime e i suoi sostenitori.