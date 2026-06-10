Lettera di Araghchi ai membri del Consiglio dei Governatori sull'azione illegale contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Seyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, in una lettera indirizzata ai ministri degli Esteri dei paesi membri del Consiglio dei Governatori, ha ricordato che gli Stati Uniti sono la fonte della crisi attuale e che non si dovrebbe permettere loro di abusare del Consiglio dei Governatori per legittimare le loro azioni illegali.

Araghchi, in questa lettera inviata in concomitanza con la sessione trimestrale di giugno del Consiglio dei Governatori dell'AIEA, ha definito la bozza di risoluzione presentata dagli Stati Uniti come una mossa politica e malevola.

Il Ministro degli Esteri iraniano, ricordando che meno di 24 ore dopo l'approvazione della risoluzione del Consiglio dei Governatori del giugno 2025, il regime israeliano e gli Stati Uniti hanno effettuato un attacco illegale contro gli impianti nucleari iraniani sotto salvaguardia dell'AIEA, uccidendo molti iraniani, ha sollevato la domanda: «L'AIEA diventerà ancora una volta uno strumento per giustificare l'aggressione contro impianti nucleari pacifici?»

Araghchi ha sottolineato in questa lettera che il principale promotore della bozza di risoluzione è egli stesso la fonte della crisi che ora pretende di affrontare.

Riferendosi ai molteplici attacchi degli Stati Uniti e del regime israeliano contro gli impianti nucleari pacifici iraniani, nonché agli omicidi di scienziati nucleari iraniani e dei loro familiari dal giugno 2025 ad oggi, ha definito questi atti atroci senza precedenti nella storia dell'AIEA e ha dichiarato che tali attacchi hanno conseguenze di vasta portata per il sistema del diritto internazionale, la pace e la sicurezza globali, il regime di non proliferazione e l'attuazione delle garanzie dell'AIEA.

Il Ministro degli Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran, criticando il contenuto della bozza di risoluzione americana, ha anche osservato che questo testo si concentra esclusivamente sulle conseguenze degli sviluppi recenti ed evita deliberatamente di menzionare i fattori e le cause profonde che hanno portato alla situazione attuale.

Araghchi, richiamando la responsabilità dei membri del Consiglio dei Governatori nel decidere su questa manovra criminale degli Stati Uniti, ha dichiarato che il voto dei paesi membri influenzerà non solo il dossier in corso dell'Iran, ma anche la credibilità, l'indipendenza e il futuro dell'AIEA, nonché il Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (NPT).