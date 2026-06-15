  1. Home
  2. servizio
  3. Iran

Il petrolio crolla di oltre il 5% con la notizia di un accordo preliminare tra Iran e USA

15 giugno 2026 - 11:47
News ID: 1827373
Source: ABNA24
Il petrolio crolla di oltre il 5% con la notizia di un accordo preliminare tra Iran e USA

Il prezzo globale del petrolio, dopo la diffusione della notizia che Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo preliminare per porre fine ai conflitti e riaprire lo Stretto di Hormuz, è sceso al livello più basso degli ultimi mesi.

Secondo il corrispondente di Abna citando Reuters, il prezzo del petrolio nelle contrattazioni di lunedì ha raggiunto il livello più basso da marzo; ciò è accaduto dopo l’annuncio che Iran e USA hanno raggiunto un accordo preliminare per porre fine alla guerra e riprendere i trasporti attraverso lo Stretto di Hormuz.

Di conseguenza, il prezzo del barile di petrolio Brent del Mare del Nord è sceso di 4,14 dollari (4,47%) a 83,19 dollari. Il petrolio West Texas Intermediate (WTI) americano è anch’esso sceso di 4,78 dollari (5,63%) a 80,10 dollari.

Shehbaz Sharif, il Primo Ministro pakistano, il cui paese ha svolto il ruolo di mediatore nei negoziati, ha annunciato che Iran e Stati Uniti firmeranno un memorandum d’intesa venerdì in Svizzera. Donald Trump, il presidente americano, ha anche dichiarato che lo Stretto di Hormuz sarà riaperto senza dazi e che il blocco navale americano contro i porti iraniani terminerà.

I rapporti dei media iraniani indicano anche che la bozza dell’accordo prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz entro 30 giorni e secondo le disposizioni iraniane.

Lo Stretto di Hormuz, attraverso il quale passa circa un quinto della fornitura globale di petrolio e gas naturale liquefatto, è stato effettivamente chiuso per oltre tre mesi, causando una riduzione dell’offerta energetica globale.

Nel frattempo, gli investitori stanno valutando con cautela la velocità di ripresa della produzione e delle esportazioni di petrolio dei paesi del Medio Oriente dopo i danni causati dalla guerra, e questa questione rimane uno dei fattori determinanti per la traiettoria del mercato petrolifero.

Alcuni analisti ritengono che, nonostante il calo dei prezzi, l’incertezza sui futuri negoziati e sul programma nucleare iraniano potrebbe impedire un calo più brusco dei prezzi del petrolio nel breve termine.

Your Comment

You are replying to: .
captcha