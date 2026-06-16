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Naftali Bennett: Gli obiettivi di Israele nella guerra contro l'Iran non sono stati raggiunti

16 giugno 2026 - 11:33
News ID: 1827850
Source: ABNA24
Naftali Bennett: Gli obiettivi di Israele nella guerra contro l'Iran non sono stati raggiunti

L'ex primo ministro del regime sionista ha ammesso che gli obiettivi della guerra contro l'Iran non sono stati raggiunti.

Secondo l'agenzia ABNA citando Al-Jazeera, Naftali Bennett, ex primo ministro del regime sionista, ha riconosciuto che i principali obiettivi di questo regime nella guerra contro l'Iran, stabiliti dal gabinetto di Netanyahu, non sono stati raggiunti: lo smantellamento del programma nucleare, della potenza missilistica e degli stabilimenti di produzione in Iran.

Ha aggiunto che gli interessi personali di Netanyahu, in particolare le sue relazioni con l'America e Trump, hanno influenzato negativamente lo status internazionale del regime sionista.

In precedenza, anche Ehud Barak, ex primo ministro del regime sionista, aveva ammesso che l'Iran è uscito più forte dalla guerra che aveva scatenato.

Ha aggiunto che ciò accade mentre il regime sionista è uscito da questa guerra più indebolito di prima.

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