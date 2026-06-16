Naftali Bennett: Gli obiettivi di Israele nella guerra contro l'Iran non sono stati raggiunti

Secondo l'agenzia ABNA citando Al-Jazeera, Naftali Bennett, ex primo ministro del regime sionista, ha riconosciuto che i principali obiettivi di questo regime nella guerra contro l'Iran, stabiliti dal gabinetto di Netanyahu, non sono stati raggiunti: lo smantellamento del programma nucleare, della potenza missilistica e degli stabilimenti di produzione in Iran.

Ha aggiunto che gli interessi personali di Netanyahu, in particolare le sue relazioni con l'America e Trump, hanno influenzato negativamente lo status internazionale del regime sionista.

In precedenza, anche Ehud Barak, ex primo ministro del regime sionista, aveva ammesso che l'Iran è uscito più forte dalla guerra che aveva scatenato.

Ha aggiunto che ciò accade mentre il regime sionista è uscito da questa guerra più indebolito di prima.