Araghchi: Accordo con l'Oman imminente / Smentita della quota dell'11% dell'Iran nel Caspio

Come riportato dal corrispondente di ABNA, Seyyed Abbas Araghchi, Ministro degli Esteri, a margine della conferenza stampa del Presidente con i giornalisti in occasione del Giorno del Giornalista, riguardo ai negoziati in corso con l'Oman sul meccanismo giuridico e la gestione dello Stretto di Hormuz, ha dichiarato: "I negoziati con l'Oman sono in corso per quanto riguarda la determinazione della rotta di transito nello Stretto di Hormuz."

Ha aggiunto: "In passato esisteva un TSS (Sistema di Separazione del Traffico) o una rotta che non è più accettabile per la Repubblica Islamica dell'Iran per il transito delle navi, ed è necessario prevedere un nuovo TSS, che presenta ovviamente ampie complessità tecniche e giuridiche."

Araghchi ha sottolineato: "Prima del raggiungimento della nuova rotta, sarà prevista una rotta temporanea che costituirà la base della rotta principale, e a tal proposito sono stati condotti negoziati tra le forze militari e navali dei due paesi sulla base delle mappe esistenti, e con la conclusione di questi negoziati, la nuova rotta sarà determinata."

Il Ministro degli Esteri, in relazione all'apertura dello Stretto di Hormuz, ha osservato: "I negoziati con l'Oman sono in corso e siamo molto vicini a un accordo, ma l'apertura dello Stretto di Hormuz è soggetta ad altre condizioni."

Araghchi, in relazione alla violazione del memorandum d'intesa con il Pakistan, ha dichiarato: "I casi di violazione del memorandum con il Pakistan devono essere affrontati uno per uno, e sono stati gli Stati Uniti a violare il memorandum."

Ha continuato: "Il quinto punto del memorandum è stato eseguito dalla Repubblica Islamica dell'Iran e si prevedeva che entro un mese le condizioni di transito sarebbero tornate alla normalità. In effetti, entro due settimane, il volume di traffico ha raggiunto il 60% delle condizioni normali. Ma gli americani cercavano di creare nuove rotte nello Stretto di Hormuz e, nonostante gli avvertimenti del nostro paese, hanno tentato di minare la gestione dell'Iran e lo Stretto di Hormuz. Pertanto, la violazione del memorandum e della gestione dell'Iran sullo Stretto di Hormuz non è assolutamente accettabile per la Repubblica Islamica dell'Iran."

Il Ministro degli Esteri, riguardo alla Convenzione sul Mar Caspio, ha dichiarato: "La Convenzione sul Mar Caspio è stata trasmessa al Parlamento dal governo dell'epoca negli anni 2018 e 2019 per una decisione. Ciò mentre gli altri quattro Stati costieri del Mar Caspio hanno accettato la convenzione, e l'accettazione da parte della Repubblica Islamica dell'Iran è subordinata all'approvazione del Consiglio Consultivo Islamico (Parlamento)."