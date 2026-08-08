Portavoce degli IRGC: I media oggi sono parte del meccanismo di guerra

Come riportato dal corrispondente di ABNA, il generale di brigata Hossein Mohebi (secondo grado) ha dichiarato sabato a mezzogiorno durante la cerimonia in commemorazione del Giorno del Giornalista a Bandar Abbas, porgendo gli auguri ai professionisti dei media per il Giorno del Giornalista: "Oggi siamo in guerra con una delle più grandi potenze del mondo, e a causa della natura ibrida di questa guerra, essa ha vari campi, uno dei più importanti dei quali è il campo mediatico."

Ha aggiunto: "A causa della sua ampia influenza sull'opinione pubblica, i media sono considerati uno dei campi più importanti della guerra, e tutti si aspettano che i media raccontino questa guerra in diversi scenari e dimensioni."

Il portavoce degli IRGC, sottolineando che il ruolo dei media nelle condizioni odierne va oltre la semplice narrazione, ha chiarito: "I media non sono solo narratori; sono parte del meccanismo di guerra. Oggi i media sono uno strumento e, oltre a raccontare la realtà, costruiscono narrazioni, creano percezioni e persino costruiscono realtà."

Il portavoce degli IRGC ha osservato: "La guerra mediatica è più alta, più grande e più influente della guerra militare; perché ciò che dà anima e significato alle armi militari è il tipo di narrazione su queste armi e il dare loro significato, e questo compito spetta ai media."