Violenti scontri nel sud di Idlib; 3 militari siriani uccisi e feriti a Deir ez-Zor

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, fonti giornalistiche hanno riferito di violenti scontri tra le forze di "Jolani" e individui non identificati nella periferia meridionale di Idlib.

Queste fonti hanno riferito del ferimento di uno dei combattenti delle forze di "Jolani" durante questi scontri.

Contemporaneamente, l'agenzia SANA, citando fonti vicine al ministero della Difesa siriano, ha riportato la morte di un militare dell'esercito "Jolani" e il ferimento di altri due in seguito a un attacco di individui non identificati nella nuova località di Al-Bakara, nell'est di Deir ez-Zor.

Questo media siriano non ha fornito ulteriori dettagli.

Contemporaneamente, il canale Al-Akhbariya ha riferito del proseguimento dei movimenti dell'esercito del regime israeliano nel sud della Siria e ha dichiarato che i militari occupanti hanno arrestato un giovane durante un'incursione in alcune abitazioni nella periferia della località di Jabata al-Khashab, nella periferia nord di Quneitra.