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Un altro incidente marittimo al largo delle coste dell'Oman

8 agosto 2026 - 18:49
Codice notizia: 1850312
Source: ABNA24
Un altro incidente marittimo al largo delle coste dell'Oman

L'Organizzazione britannica per le operazioni commerciali marittime ha segnalato un incidente a 18 miglia nautiche a est di Khasab, in Oman.

Come riportato dall'agenzia di stampa ABNA citando il sito web dell'Organizzazione britannica per le operazioni commerciali marittime (UKMTO), Londra oggi, sabato, ha segnalato un incidente di sicurezza a 18 miglia nautiche a est di Khasab, in Oman.

Secondo quanto dichiarato su questo sito web, è stato ricevuto un rapporto su un incidente a una distanza di 18 miglia nautiche a est di Khasab (Oman).

Il sito web ha aggiunto: «Una fonte affidabile ha riferito che una nave è stata colpita da un proiettile non identificato e ha preso fuoco; l'incendio è ora sotto controllo. Non sono state segnalate conseguenze ambientali e lo stato della nave e del suo equipaggio è stato dichiarato sicuro. Le autorità stanno indagando sulla vicenda. Si raccomanda alle navi di navigare con cautela e di segnalare qualsiasi attività sospetta all'UKMTO.»

Ciò avviene mentre questa mattina l'Organizzazione britannica per le operazioni commerciali marittime aveva annunciato: «Abbiamo ricevuto un rapporto di un incidente a una distanza di 9 miglia nautiche a sud-est dell'area di Kumzar, in Oman.»

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