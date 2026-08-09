Ufficiali sauditi uccisi e feriti nell'attacco degli Ansarullah contro «Mokha»

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando «Al-Masirah», fonti yemenite hanno riferito di pesanti perdite inflitte al nemico saudita durante l'attacco degli Ansarullah contro Mokha.

Queste fonti hanno dichiarato che diversi ufficiali sauditi sono stati uccisi e feriti durante questa operazione.

Le fonti sopra menzionate hanno annunciato: Esplosioni e colonne di fumo continuano a sollevarsi dai depositi di armi delle forze del nemico saudita sulla costa occidentale.

Poche ore fa, le forze armate yemenite in una dichiarazione hanno annunciato: In risposta ai continui movimenti delle forze del nemico saudita, al rafforzamento di armi ed equipaggiamenti e ai suoi attacchi incessanti contro la costa occidentale dello Yemen e la provincia di Taiz, con l'obiettivo di impedire al nostro amato popolo di intraprendere le sue azioni legittime per contrastare l'ingiusto blocco e l'aggressione barbara che dura contro di loro da dodici anni; le forze armate yemenite, con l'aiuto di Dio, hanno condotto un'ampia e precisa operazione militare prendendo di mira i centri di concentramento delle forze e i depositi di armi del nemico saudita nell'area di Mokha.