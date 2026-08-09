Accordo tra Damasco e Mosca sul futuro delle due basi russe

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando «Al-Jazeera», dal Ministero degli Esteri del regime Julani è stato dichiarato: Damasco e Mosca hanno raggiunto un memorandum d'intesa che definisce il futuro delle due basi russe a Tartus e Hmeimim.

Il Ministero degli Esteri del regime Julani ha aggiunto: Damasco assumerà gradualmente la gestione dell'aeroporto di Hmeimim e del quarto attracco commerciale nel porto di Tartus.

Il Ministero ha inoltre annunciato: Nel memorandum d'intesa è previsto un periodo di tre mesi per completare il processo di transizione e l'attuazione dei nuovi accordi.