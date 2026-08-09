Rosatom ha iniziato il rientro degli specialisti alla centrale nucleare di Bushehr

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando TASS, Alexei Likhachev, amministratore delegato della società statale Rosatom, ha detto ai giornalisti che la società ha iniziato il rientro degli specialisti presso il sito della centrale nucleare di Bushehr in Iran, e i primi cinque membri del personale tecnico sono già arrivati.

Ha dichiarato: abbiamo iniziato il rientro degli specialisti presso il cantiere della centrale nucleare di Bushehr. I primi cinque ingegneri sono già arrivati nel nostro complesso residenziale e hanno iniziato il loro lavoro. Pertanto, il numero totale di specialisti russi ha raggiunto le 25 persone.

Likhachev ha dichiarato che Rosatom intende inviare un altro gruppo di diverse decine di suoi dipendenti alla centrale nucleare di Bushehr entro le prossime due settimane.

Ha sottolineato che ciò dipende dal fatto che ci sarà o meno un'ulteriore escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Se tutto andrà bene, la società prevede di aumentare il numero del suo personale che lavora a questo progetto a 100 entro l'autunno.

Rosatom prevede inoltre di riportare tutti gli specialisti che avevano precedentemente lasciato l'Iran il prima possibile.