Baqaee: Gli attacchi del regime sionista contro il sud del Libano sono una violazione dell'integrità territoriale di questo paese

Secondo ABNA citando l'agenzia di stampa Seda va Sima, Ismail Baqaee, portavoce del ministero degli Esteri iraniano, ha fermamente condannato gli attacchi barbarici del regime sionista negli ultimi giorni contro aree del sud del Libano, che hanno causato la morte e il ferimento di numerosi cittadini libanesi e la distruzione di infrastrutture e case della popolazione.

Il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, riferendosi alla continuazione degli attacchi del regime occupante e alla violazione dell'integrità territoriale e della sovranità nazionale del Libano, ha affermato che il silenzio e l'indifferenza delle istituzioni internazionali, in particolare del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, favoriscono l'ulteriore audacia del regime sionista e la prosecuzione della sua aggressione e dei suoi crimini, e ha osservato che l'amministrazione americana, a causa del suo sostegno globale al regime occupante, è considerata complice e partner di tutti i crimini del regime sionista in Libano, nella Palestina occupata e in tutta la regione.

Baqaee, lodando la coraggiosa resistenza e la fermezza del popolo libanese contro l'aggressione e l'occupazione del regime sionista, ha sottolineato la piena solidarietà della Repubblica Islamica dell'Iran con il Libano nel percorso di difesa della sovranità, della dignità e dell'indipendenza di questo paese contro l'aggressione del regime sionista.