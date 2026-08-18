Le tariffe del trasporto marittimo sulle rotte importanti del mondo raggiungono livelli record

Secondo l'agenzia di stampa ABNA che cita la rete Al-Masirah, il quotidiano britannico Financial Times ha riferito che i prezzi del trasporto su rotte chiave come il Canale di Panama, il Reno, il Mar Rosso e il Mar Nero sono aumentati nell'ultimo mese raggiungendo livelli senza precedenti.

Il giornale ha indicato il duplice impatto dei conflitti e dei lunghi periodi di siccità in Europa e in America Latina come fattore dell'impennata dei tassi di trasporto.

Il Financial Times ha anche citato l'Amministratore Delegato della compagnia di navigazione belga "SMP Tac", il quale ha riferito che il mondo sta assistendo a un'impennata senza precedenti dei prezzi del trasporto.

L'Amministratore Delegato della società ha inoltre dichiarato: "Nelle circostanze attuali, le fabbriche non hanno altra scelta che chiudere o rifornirsi di merci da regioni con costi più elevati nel mondo."