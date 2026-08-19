Avvertimento del Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate riguardo all'assistenza all'esercito statunitense aggressore

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il Maggior Generale Ali Abdollahi, Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate, nel suo account sui social media, in un avvertimento ai paesi della regione riguardo all'assistenza all'esercito statunitense aggressore, ha scritto: «I paesi della sponda meridionale del Golfo Persico, che con vari comunicati dichiarano di non permettere agli Stati Uniti di utilizzare i loro territori contro l'Iran, devono sapere che nulla rimane nascosto ai nostri occhi.»

Nel prosieguo di questo messaggio si legge: «Un numero così elevato di aerei militari, specialmente aerei rifornitori, sulle basi regionali senza la conoscenza dei paesi ospitanti sembra improbabile.»

Il Capo di Stato Maggiore Generale delle Forze Armate nel suo messaggio ha aggiunto: «Avvertiamo che qualsiasi aiuto e agevolazione all'esercito statunitense aggressore sarà considerato come una partecipazione con le forze militari statunitensi.»