Galibaf: Con l'aumento della pressione non potrete ottenere concessioni dall'Iran

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ABNA, il presidente del Consiglio consultivo islamico ha scritto in un post in inglese su uno dei social network: «Gli americani pensano che esercitando maggiore pressione sull'Iran possano ottenere concessioni che non sono mai state parte del testo dell'accordo.»

Ha inoltre aggiunto: «Bessent (segretario al Tesoro) e Hegseth (segretario alla Difesa) non sono assolutamente all'altezza di questi compiti. Non aspettatevi che questa squadra di clown faccia miracoli e, come prestigiatori, tiri fuori all'improvviso un coniglio dal cappello per tirarvi fuori dalla crisi che avete creato con le vostre stesse mani.»