Le sanzioni e l'aggressione militare sono diventate un trampolino di lancio per aumentare l'autorità dell'Iran

L'imam del venerdì supplente di Teheran, affermando che l'unità della Umma islamica è il fondamento dell'autorità del mondo islamico, ha affermato: «Se questo Corano ci governasse, oggi l'arroganza globale non dominerebbe il mondo islamico».

Ha aggiunto: «Se le mani della comunità islamica fossero intrecciate, qualcuno oggi potrebbe aggredire la Palestina e commettere un genocidio? Se la Umma islamica fosse unita, le ricchezze della Umma islamica verrebbero forse saccheggiate?»

Abutorabi-Fard, riferendosi al ruolo dell'Imam Khomeini (pace su di lui) nella promozione dell'unità islamica, ha dichiarato: «Che l'anima elevata dell'Imam e l'anima elevata del leader martire della Umma siano riunite con l'Altissimo; la loro vita benedetta è stata spesa per l'unità della Umma islamica».

Ha sottolineato: «Se diciamo che il più alto slogan della Rivoluzione islamica è l'unità della Umma islamica intorno alla parola della verità, certamente è una parola veritiera».

L'imam del venerdì supplente di Teheran, riferendosi alle prestazioni delle forze armate in guerra, ha dichiarato: «Il fuoco dei missili e dei droni dell'esercito e dei Guardiani della Rivoluzione, e l'offensiva e la difesa che creano autorità delle forze armate, sono riusciti a spegnere la straordinaria superiorità del fuoco delle armi ultramoderne di due potenze nucleari e a mostrare al mondo la forza derivante dalla conoscenza e dalla fede dei figli coraggiosi dell'Imam martire».

Ha continuato: «Questa capacità ha cambiato e consolidato l'equilibrio delle forze a favore della nazione resistente dell'Iran e dell'asse della resistenza».

Abutorabi-Fard, riferendosi alle dichiarazioni dei responsabili del settore della difesa del paese, ha dichiarato: «Il rispettabile capo ad interim del Ministero della Difesa e del Sostegno alle Forze Armate, mio onorevole fratello generale Nizam, che svolge un ruolo importante in questo potere, e la famiglia del Ministero della Difesa nella creazione di questo potere, hanno fatto osservazioni precise nel tempo a disposizione e hanno svelato una parte delle capacità e delle potenzialità attuali e potenziali delle forze armate del paese».