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Affermazione del corrispondente di Al Jazeera riguardo al viaggio del comandante dell'esercito pakistano in Iran

23 agosto 2026 - 11:22
Codice notizia: 1855983
Source: ABNA24
Affermazione del corrispondente di Al Jazeera riguardo al viaggio del comandante dell'esercito pakistano in Iran

Il corrispondente della rete Al Jazeera ha affermato che il comandante dell'esercito pakistano è in procinto di recarsi in Iran.

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ali Hashem, corrispondente di Al Jazeera, ha pubblicato ieri un post sulla piattaforma X, in cui affermava: «Fonti molto informate mi hanno detto che il feldmaresciallo Asim Munir, comandante dell'esercito pakistano, probabilmente si recherà a Teheran nei prossimi uno o due giorni.»

Ha aggiunto: «Lo scopo di questo viaggio è rilanciare la mediazione tra America e Iran.»

Tuttavia, i funzionari del nostro paese non hanno ancora preso una posizione in merito.

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