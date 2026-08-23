Affermazione del corrispondente di Al Jazeera riguardo al viaggio del comandante dell'esercito pakistano in Iran

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Ali Hashem, corrispondente di Al Jazeera, ha pubblicato ieri un post sulla piattaforma X, in cui affermava: «Fonti molto informate mi hanno detto che il feldmaresciallo Asim Munir, comandante dell'esercito pakistano, probabilmente si recherà a Teheran nei prossimi uno o due giorni.»

Ha aggiunto: «Lo scopo di questo viaggio è rilanciare la mediazione tra America e Iran.»

Tuttavia, i funzionari del nostro paese non hanno ancora preso una posizione in merito.