Conversazione telefonica tra Pezeshkian e Putin; enfasi sulla continuazione della cooperazione tra Iran e Russia

Secondo l'agenzia di stampa Abna, Massoud Pezeshkian, il presidente, oggi a mezzogiorno mercoledì 15 Mehr 1405, in una conversazione telefonica con Vladimir Putin, presidente della Russia, dopo avergli fatto gli auguri per il suo compleanno, ha augurato al presidente della Russia longevità e salute e al governo e al popolo di questo paese, orgoglio, crescita e prosperità.

Il presidente, in questa conversazione, riferendosi al processo favorevole e in via di sviluppo delle relazioni tra Teheran e Mosca, ha sottolineato la necessità della continuazione e del rafforzamento della cooperazione bilaterale in vari ambiti e ha considerato la continuazione di questo percorso in linea con gli interessi comuni dei due paesi.

Vladimir Putin inoltre, ringraziando per gli auguri e l'affetto del presidente iraniano, ha augurato al governo e al popolo della Repubblica islamica dell'Iran pace, prosperità, sicurezza e orgoglio.

Il presidente della Russia inoltre, riferendosi al processo di cooperazione tra Teheran e Mosca nel quadro del trattato di cooperazione strategica globale, ha precisato che questa cooperazione, nonostante gli sviluppi e gli eventi attuali nella regione, è perseguita e continua.

Vladimir Putin, riferendosi alla resistenza storica ed eroica del popolo iraniano contro le invasioni dei nemici, ha dichiarato che il coraggio dell'Iran ha attirato l'attenzione e l'ammirazione di molti nel mondo.

Il presidente della Russia inoltre, riferendosi agli sforzi di alcuni paesi per la mediazione e l'aiuto alla riduzione delle tensioni, ha detto che la Russia sostiene questi sforzi diplomatici e gli amici iraniani possono essere certi che Mosca è anche pronta a svolgere un ruolo e fornire assistenza in questo ambito.