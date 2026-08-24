Baghai: Non permetteremo che la fine della guerra sia decisa dalle condizioni dell'aggressore

Secondo il corrispondente di "Abna," Ismail Baghai in una conferenza stampa ha affermato: la "Settimana del Governo" è molto importante per tutti noi e ringraziamo tutti coloro che servono il popolo. Onoriamo e salutiamo la memoria dei martiri Rajai, Bahnar, Raisi e del martire – ministro degli Esteri Amir Abdollahian.

Ha proseguito: durante la guerra imposta, quattro studenti sono stati vittime dell'aggressione americana e sono stati esclusi dall'esame di ammissione all'università; salutiamo le loro anime.

Il portavoce della diplomazia ha aggiunto: domani, il 3 Shahrivar, ci ricorda il settembre 1941. Ricordare questa data è per noi particolarmente importante in questo periodo, per sapere che nulla, se non la potenza e l'autorità nazionale, può impedire l'ingerenza e l'aggressione straniera contro l'integrità dell'Iran.

Ha aggiunto: questa è una lezione che la Repubblica Islamica in questi cinque decenni ha saputo sfruttare bene per rafforzare l'Iran. Oggi vediamo che i nemici, nonostante tutte le cospirazioni, non sono riusciti a mettere in ginocchio il popolo iraniano – questo è il risultato dell'insegnamento tratto da queste esperienze storiche.

Baghai, riguardo all'enfasi del governo del 14º ciclo e del presidente sulla riforma del sistema amministrativo e le misure del Ministero degli Esteri, ha dichiarato: il Ministero degli Esteri, da giugno 2025, sulla base delle direttive emanate in 17 punti, ha adottato una serie di misure per riformare il sistema amministrativo e migliorare le prestazioni. Un comitato è stato istituito sotto la supervisione del dipartimento amministrativo e finanziario con la partecipazione dei settori competenti del Ministero. Per un anno e mezzo abbiamo affrontato condizioni di guerra, e il Ministero ha portato avanti il suo lavoro in situazione bellica. La rete diplomatica iraniana in tutto il mondo era attiva per portare la voce degli iraniani in tutto il mondo. Il Ministero degli Esteri è stato riconosciuto come uno degli enti più performanti nell'esecuzione dei compiti proposti.