Il pentimento della generazione Z americana per aver scelto Trump

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna citando The Hill, secondo i risultati di un nuovo sondaggio dell'istituto Navigator, il 31% dei membri della generazione Z che hanno votato per Donald Trump, il presidente americano, hanno dichiarato di pentirsi del loro voto.

I risultati di questo sondaggio indicano ancora una volta la situazione sfavorevole della popolarità di Trump e del Partito Repubblicano. Ciò avviene mentre i rappresentanti repubblicani si preparano per le elezioni di metà mandato di quest'autunno.

La generazione Z nelle elezioni del 2024 è stata una delle fonti importanti di voti per Trump. In questo sondaggio è stata posta anche una domanda sul livello di soddisfazione per le prestazioni di Trump. La generazione Z ha mostrato il minor sostegno a Trump, con solo il 33% degli intervistati di questo gruppo che ha dichiarato di approvare fortemente o in qualche misura il lavoro del presidente americano.

I giovani americani costituiscono una quota maggiore tra coloro che sono insoddisfatti di Trump e della situazione economica.

Questo sondaggio dell'istituto Navigator è stato condotto con la partecipazione di 3000 cittadini americani dal 4 giugno al 27 luglio.