Incontro di Ismail Baghai con gli ex ambasciatori iraniani in Francia

Secondo l'agenzia di stampa "Abna", Ismail Baghai, portavoce del Ministero degli Affari Esteri, martedì ha partecipato a un incontro con la presenza del Signor Ali Ahni, ex vice ministro per l'Europa e le Americhe ed ex ambasciatore del nostro paese a Parigi (in tre distinti periodi), e del Signor Hamidreza Asefi, ex portavoce ed ex ambasciatore iraniano in Francia.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato in merito un post su uno dei social network, scrivendo:

"Oggi ho avuto la preziosa opportunità di partecipare a un incontro organizzato da Alireza Yousefi, direttore generale per l'Europa occidentale del Ministero degli Affari Esteri, e di avere un dialogo costruttivo con due diplomatici esperti e noti del Ministero – i Signori Ali Ahni, ex vice ministro per l'Europa e le Americhe ed ex ambasciatore del nostro paese a Parigi (in tre periodi), e Hamidreza Asefi, ex portavoce ed ex ambasciatore iraniano in Francia."

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