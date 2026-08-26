Critiche di Sanders alla guerra di Trump contro l'Iran

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Sanders ha scritto sul social network X: «C'è una ragione per cui il nostro status nel mondo è in declino.»

Ha aggiunto che Trump è contemporaneamente impegnato in una guerra contro l'Iran, una guerra commerciale contro il Canada e una guerra fredda contro la Cina, e allo stesso tempo aggrava le crisi rafforzando Benjamin Netanyahu, il primo ministro del regime sionista.

Questo senatore statunitense ha anche, riferendosi alle minacce di Trump contro l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), dichiarato: le azioni del presidente americano mostrano che, contrariamente allo slogan "America First", i suoi interessi personali hanno la priorità.

Sanders in precedenza aveva già accusato Trump di trascinare l'America in una "guerra catastrofica".

In un'intervista con la rete MSNBC, ha descritto Trump come il "presidente più pericoloso nella storia degli Stati Uniti" e una persona autoritaria, affermando: ha trasformato il potere in uno strumento di saccheggio e accumulo di ricchezza.