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Critiche di Sanders alla guerra di Trump contro l'Iran

26 agosto 2026 - 11:32
Codice notizia: 1857369
Source: ABNA24
Critiche di Sanders alla guerra di Trump contro l'Iran

Bernie Sanders, senatore dello stato del Vermont, ha criticato le politiche di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, definendo la guerra contro l'Iran un'azione catastrofica e mettendo in guardia sul declino dello status globale di Washington.

Secondo l'agenzia di stampa ABNA, Sanders ha scritto sul social network X: «C'è una ragione per cui il nostro status nel mondo è in declino.»

Ha aggiunto che Trump è contemporaneamente impegnato in una guerra contro l'Iran, una guerra commerciale contro il Canada e una guerra fredda contro la Cina, e allo stesso tempo aggrava le crisi rafforzando Benjamin Netanyahu, il primo ministro del regime sionista.

Questo senatore statunitense ha anche, riferendosi alle minacce di Trump contro l'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (NATO), dichiarato: le azioni del presidente americano mostrano che, contrariamente allo slogan "America First", i suoi interessi personali hanno la priorità.

Sanders in precedenza aveva già accusato Trump di trascinare l'America in una "guerra catastrofica".

In un'intervista con la rete MSNBC, ha descritto Trump come il "presidente più pericoloso nella storia degli Stati Uniti" e una persona autoritaria, affermando: ha trasformato il potere in uno strumento di saccheggio e accumulo di ricchezza.

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