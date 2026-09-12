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L'Agenzia e il suo direttore generale devono rispondere della preparazione del terreno per i crimini in Iran

12 settembre 2026 - 21:08
Codice notizia: 1864781
Source: ABNA24
L'Agenzia e il suo direttore generale devono rispondere della preparazione del terreno per i crimini in Iran

Lamerd — Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri, criticando la performance del direttore generale dell'Agenzia e del Consiglio dei governatori, ha dichiarato: L'Agenzia e il suo direttore generale devono rispondere della preparazione del terreno per i crimini in Iran.

Secondo il rapporto del corrispondente di Abna, Ismail Baghaei sabato sera in una conferenza stampa per esaminare i crimini del regime americano a Lamerd ha dichiarato: Non c'è dubbio che l'azione dell'America a Lamerd sia stata un crimine di guerra certo, e le indagini condotte hanno anche confermato l'uso di armi proibite in questo attacco.

Ha aggiunto: In questo attacco è stata utilizzata una bomba a grappolo, ognuna delle quali conteneva circa 180.000 schegge e palline da tre grammi; il che mostra le dimensioni del crimine commesso contro la popolazione civile di Lamerd.

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