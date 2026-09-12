L'Agenzia e il suo direttore generale devono rispondere della preparazione del terreno per i crimini in Iran

Secondo il rapporto del corrispondente di Abna, Ismail Baghaei sabato sera in una conferenza stampa per esaminare i crimini del regime americano a Lamerd ha dichiarato: Non c'è dubbio che l'azione dell'America a Lamerd sia stata un crimine di guerra certo, e le indagini condotte hanno anche confermato l'uso di armi proibite in questo attacco.

Ha aggiunto: In questo attacco è stata utilizzata una bomba a grappolo, ognuna delle quali conteneva circa 180.000 schegge e palline da tre grammi; il che mostra le dimensioni del crimine commesso contro la popolazione civile di Lamerd.