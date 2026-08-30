Berlino: ponete fine alla guerra irresponsabile contro l'Iran

Secondo l'agenzia Abna, Lars Klingbeil, ministro delle Finanze tedesco, prima del suo viaggio negli Stati Uniti di questa settimana per partecipare al vertice del G20, ha esortato il presidente americano Donald Trump a porre fine alla sua guerra «irresponsabile» contro l'Iran.

Klingbeil, che è anche vicecancelliere della Germania, ha dichiarato alla rete televisiva ARD: «Questo è il messaggio più importante, anche per gli Stati Uniti: ponete fine a questa guerra.»

Ha anche indicato Donald Trump come responsabile dell'alto prezzo del carburante e ha sottolineato: «Il principale colpevole è Donald Trump e questa guerra irresponsabile che ha scatenato contro l'Iran; queste sono le conseguenze che sentiamo alle pompe di benzina.»

I ministri delle Finanze dei paesi del G20 dovrebbero riunirsi lunedì e martedì di questa settimana ad Asheville, nella Carolina del Nord – un incontro che fungerà da preludio al vertice dei leader di questo gruppo previsto per la fine di quest'anno a Miami.