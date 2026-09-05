Secondo l'agenzia di stampa ABNA citando Al-Mayadeen, il quotidiano The New York Times ha annunciato che le nuove valutazioni dell'intelligence americana mostrano che l'Iran è ora più consapevole delle proprie capacità e dei limiti del potere americano rispetto al passato.

Questa notizia viene pubblicata dopo che il think tank americano CSIS (Center for Strategic and International Studies) ha recentemente dichiarato che le scorte di missili intercettori «Patriot PAC-3 MSE» degli Stati Uniti sono diminuite del 65% dal 28 febbraio, attestandosi a circa 759 unità.

Secondo il rapporto di questo istituto americano, vengono prodotti solo 183 missili intercettori Patriot all'anno, e la loro consegna richiede circa tre anni e mezzo.

Il rapporto più recente del Center for Strategic and International Studies mostra anche che le scorte di missili intercettori del sistema THAAD sono scese da 452 a 278 missili.

Questo think tank americano ha sottolineato che la ricostruzione delle scorte di missili intercettori THAAD richiederebbe diversi anni.

La rete NBC ha anche recentemente rivelato, citando funzionari del governo americano, che l'esercito americano, a causa del rapido esaurimento delle sue riserve di difesa aerea, è costretto ad attuare una politica di «fuoco selettivo» contro missili e droni iraniani.