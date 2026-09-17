Yahya Sari: abbiamo distrutto la compagnia Aramco e la base aerea dell’Arabia Saudita

Secondo l’agenzia di stampa ABNA, citando Al-Masirah, in un comunicato delle forze armate dello Yemen letto da Yahya Sari, portavoce di queste forze, è stato annunciato l’esecuzione di due operazioni militari: una contro la compagnia Aramco a Yanbu con decine di missili balistici e droni, e l’altra contro la base aerea di Khamis Mushait con diversi missili balistici.

In questo comunicato si legge: il nemico saudita criminale da 12 anni continua la sua aggressione tirannica e il suo assedio barbaro contro il nostro paese e il nostro popolo. Questa settimana ha intensificato la portata dei suoi attacchi e ha effettuato più di 450 attacchi aerei contro lo Yemen.

Yahya Sari ha dichiarato: in risposta a questa aggressione barbara contro il nostro paese e il nostro popolo, le forze armate dello Yemen, con l’aiuto di Dio, hanno eseguito due importanti operazioni militari;

La prima operazione ha preso di mira gli impianti Aramco a Yanbu con decine di missili balistici e droni. Grazie a Dio, questi attacchi sono stati precisi e diretti e hanno provocato grandi incendi e vaste distruzioni.

Nella seconda operazione, la base aerea di Khamis Mushait è stata presa di mira con diversi missili balistici e, grazie a Dio, questo attacco è stato preciso.

Il portavoce delle forze armate dello Yemen ha sottolineato: le forze armate dello Yemen continueranno a difendere il nostro paese e il nostro popolo e, con l’aiuto di Dio l’Altissimo e confidando in Lui, daranno al nemico saudita criminale lezioni indimenticabili.

Ha dichiarato: continueremo le nostre operazioni militari nel profondo del territorio dell’Arabia Saudita, prenderemo di mira i centri di raduno dei mercenari sauditi e consolideremo l’equazione “assedio contro assedio ed escalation contro escalation” fino alla cessazione dell’aggressione e alla revoca dell’assedio del nostro caro paese.