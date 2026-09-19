Dettagli dei costi di 43 miliardi di dollari dell'aggressione americana contro l'Iran

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna, Bloomberg ha riferito che il Ministero della Guerra degli Stati Uniti (Pentagono) ha comunicato al Congresso che, nel corso dell'aggressione contro l'Iran, finora ha speso 43 miliardi e 600 milioni di dollari.

Secondo questo rapporto, fino al 3 settembre di quest'anno, circa 11 miliardi e 200 milioni di dollari sono stati spesi per coprire i costi aggiuntivi legati all'aggressione contro l'Iran, e 28 miliardi e 100 milioni di dollari sono stati stanziati per sostituire le munizioni utilizzate. Inoltre, 4 miliardi e 300 milioni di dollari sono stati pagati per sostituire le attrezzature perdute.

In questo rapporto si afferma che il costo dei danni arrecati alle attrezzature militari cambierà con la presentazione di nuovi rapporti. In questo rapporto non si fa menzione di possibili decine di miliardi di dollari come costo dei danni arrecati alle basi americane in Medio Oriente.

È stato inoltre riferito che le forze di terra hanno speso 1 miliardo e 600 milioni di dollari per la prontezza operativa e il supporto del personale schierato, e la marina ha anche speso 2 miliardi e 200 milioni di dollari per le forze operative, le operazioni delle navi e degli aerei.

Il conto dell'aeronautica americana per il supporto del personale schierato, le operazioni di trasporto aereo e il supporto alle basi e alle comunicazioni ammonta a 6 miliardi e 600 milioni di dollari. In questo rapporto si menziona anche l'assegnazione di 10,5 milioni di dollari per il «Comando cibernetico» americano.