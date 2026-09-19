Reazione di Riyad al via libera degli Stati Uniti per la vendita dei caccia F-35 all'Arabia Saudita

Secondo un rapporto dell'agenzia di stampa Abna che cita Anadolu, l'ambasciata dell'Arabia Saudita a Washington venerdì ha annunciato che l'accordo proposto per la vendita dei caccia F-35 a questo paese riflette la forza e la stabilità del partenariato strategico tra Arabia Saudita e Stati Uniti e conferma il processo continuo di sviluppo della cooperazione di difesa tra le due parti.

L'ambasciata dell'Arabia Saudita in un messaggio sul social network X ha scritto: l'accordo proposto per la vendita degli aerei F-35 dimostra la forza e la natura duratura del partenariato strategico tra Arabia Saudita e Stati Uniti e il progresso continuo nella nostra cooperazione di difesa.

Il seguito di questo messaggio afferma: la cooperazione in materia di sicurezza tra Arabia Saudita e Stati Uniti per decenni ha contribuito alla stabilità della regione e ha rafforzato le nostre capacità di difesa collettiva.

In precedenza, e il giorno precedente, il Dipartimento di Stato americano ha approvato la potenziale vendita di un pacchetto di equipaggiamenti militari del valore di 24,3 miliardi di dollari a Riyad e ha informato il Congresso della questione. Questo pacchetto comprende 48 caccia F-35 e 49 motori.

Il Dipartimento di Stato americano ha annunciato che questo accordo potrebbe aumentare la capacità dell'Arabia Saudita di deterrenza contro le minacce attuali e future, sostenere la difesa di questo paese del proprio territorio e migliorare il livello di coordinamento operativo tra le forze saudite, americane, regionali e le forze dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO).

Se questo contratto sarà finalizzato, l'Arabia Saudita sarà il primo paese arabo a ricevere i caccia F-35.