Bahreini: le azioni degli Stati Uniti e di Israele sono un esempio di «crimine contro l'umanità»

Secondo l'agenzia di stampa Mehr; Ali Bahreini, ambasciatore e rappresentante permanente della Repubblica Islamica dell'Iran presso le Nazioni Unite a Ginevra, alla sessantatreesima sessione del Consiglio dei Diritti Umani, ha dichiarato: l'Iran nell'ultimo anno è stato sottoposto alle più violente aggressioni degli Stati Uniti e di Israele, le cui conseguenze, dalla guerra diretta alle pressioni economiche, hanno preso di mira la nostra sicurezza e stabilità nazionale. Oggi vorrei parlare a nome di una nazione che nell'ultimo anno ha subito le profonde conseguenze di un'aggressione aperta e barbara commessa dagli Stati Uniti e dal regime israeliano.

Ha aggiunto: la maggior parte delle crisi che abbiamo subito, dalla guerra ai problemi economici e al blocco marittimo, è stata formata, intensificata e provocata dall'esterno dagli Stati Uniti e dalla loro forza proxy nella regione, il che ha avuto gravi conseguenze per la nostra sovranità nazionale, la stabilità sociale e la sicurezza regionale.

Ha dichiarato: nel corso di questa guerra asimmetrica, il nostro popolo ha resistito ad alcuni dei più complessi crimini di guerra. Gli aggressori cercavano di attaccare le fondamenta della nostra civiltà, hanno bombardato le nostre scuole, distrutto le nostre centrali, assassinato i nostri funzionari e preso di mira civili innocenti. Ora, il compito urgente della comunità internazionale è quello di rendere responsabili gli autori di questi crimini. L'Iran ha resistito fermamente alle azioni aggressive e ai tentativi guidati dall'esterno di indebolire la sua sicurezza e stabilità. La nostra azione collettiva di oggi per rendere responsabili gli autori dell'aggressione è un investimento nel futuro collettivo di tutti noi. Il popolo iraniano è intrappolato tra l'aggressione straniera e le conseguenze economiche delle misure coercitive unilaterali.

Bahreini ha aggiunto: di fronte alle misure coercitive più sistematiche e disumane imposte dagli Stati Uniti, ciò che ha mantenuto in piedi la nostra nazione è stata la comprensione da parte del popolo delle difficoltà che affrontavamo, la fiducia nelle nostre capacità e l'affidamento alla forza e alle risorse del nostro paese. Abbiamo mostrato resilienza contro le sanzioni; tuttavia, la nostra resilienza non deve essere interpretata in modo da esonerare la comunità internazionale dalla sua responsabilità di riconoscere la natura criminale di tali misure che sono state applicate contro un'intera nazione. Le proteste di gennaio in Iran erano inizialmente pacifiche, ma dopo l'intervento straniero si sono immediatamente trasformate in disordini violenti. I funzionari americani hanno pubblicamente confermato il trasferimento e il contrabbando di armi in Iran per la distribuzione tra i manifestanti. Il trasferimento di armi, insieme alle provocazioni straniere, ha svolto un ruolo importante nell'intensificazione dei disordini e nel processo più ampio degli eventi verificatisi prima delle successive aggressioni.

Ha concluso: in conclusione, l'Iran ritiene che l'uso deliberato della pressione economica contro una nazione, insieme alla manipolazione e militarizzazione dei disordini interni (da parte di stranieri), sia un esempio di «crimine contro l'umanità», una realtà che la Missione di accertamento dei fatti (FFM) rifiuta di riconoscere e attribuire la responsabilità agli Stati Uniti e alla loro forza proxy.