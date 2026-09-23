Il maggiore generale Rezaei: la nuova diplomazia dell'Iran non tornerà al passato

Secondo il rapporto dell'agenzia di stampa Abna, il maggiore generale Mohsen Rezaei, il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale, pubblicando un post su uno dei social network, ha scritto: la nuova diplomazia dell'Iran non tornerà al passato. Costringeremo l'America a rispettare i diritti della nazione iraniana e ad attuare le condizioni notificate.
Ha aggiunto: altrimenti lo Stretto di Hormuz non si aprirà.
Il segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale ha continuato, indicando la posizione sui negoziati, ha osservato: basta negoziati, agite.
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