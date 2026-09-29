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Avvertimento di un media americano su un aumento senza precedenti dei prezzi del carburante in Europa

29 settembre 2026 - 12:23
Codice notizia: 1871551
Source: ABNA24
Avvertimento di un media americano su un aumento senza precedenti dei prezzi del carburante in Europa

Un media americano ha scritto che il divieto delle esportazioni di diesel americano porterà a un'impennata senza precedenti dei prezzi del carburante in Europa.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Abna, l'emittente televisiva CNBC ha riferito che il possibile divieto delle esportazioni di diesel dagli Stati Uniti potrebbe portare a un aumento senza precedenti del prezzo di questo carburante in Europa, poiché negli ultimi mesi circa la metà delle importazioni di diesel dell'Europa è stata fornita dagli Stati Uniti.

Secondo questo rapporto, i commercianti di petrolio in Europa dubitano dell'attuazione di tale restrizione da parte degli Stati Uniti, e gli esperti hanno anche sottolineato che non è ancora stata presa alcuna decisione in merito.

La guerra in Ucraina, insieme all'aggressione militare degli Stati Uniti e del regime sionista contro il territorio dell'Iran, ha causato scarsità e rincaro del carburante in tutto il mondo, compresa l'Europa.

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